Dursun Özbek Sneijder'e rest çekti

Galatasaray'da Wesley Sneijder krizi devam ediyor..

UEFA'ya gönderilen takım listesinde ismi bildirilmeyen Wesley Sneijder'e Galatasaray Yönetimi A Takım yolunu tamamen kapadı. Sneijder kadro dışı bırakılan diğer isimler De Jong ve Hakan Balta ile Florya'da idmanlara çıkmaya başladı.

SENİ U21 TAKIMINA YOLLARIZ

Slovakya kampını günübirlik ziyaret eden Başkan Dursun Özbek, teknik direktör İgor Tudor'a Sneijder konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi. Başkan Özbek'in Hollandalı oyuncuya, "Sözleşmeni bizim istediğimiz şartlarda feshetmezsen seni U-21 Takımı'na yollarız'' restini çektiği öğrenildi.

YILDIZLARLA DÜZGÜN AYRILAMIYORUZ

Hatırlanacağı üzere, yıllarca Fenerbahçe'de oynayan, birçok başarıya imza atan ve taraftarın seviglisi haline gelen Alex de Souza da sarı-lacivertli formaya olaylı bir şekilde veda etmişti.

Taraftarların Kadıköy'e heykelini diktiği Alex, yönetim tarafından Fenerbahçe'ye gönül verenlerin hoş karşılamadığı şekilde takımdan gönderilmiş ve bu olay camiada büyük yankı oluşturmuştu.

Aynı kaderi Galatasaraylıların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder de yaşıyor.