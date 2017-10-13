Dursun Özbek Süleyman Seba'yı unutmadı

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ile 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk katıldı.

Törenin ardından Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

BÜYÜKLERİMİZİ HATIRLAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Dursun Özbek, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kulübün 112. yılını kutladıklarını dile getirerek, "Bu şekilde büyüklerimizi devamlı hatırlamak çok önemli. Başta Ali Sami Yen Bey olmak üzere bu kulübü kuranlara çok teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz onların bıraktığı emaneti en iyi şekilde temsil etmektir. Görevimiz bir dünya markası olan kulübü daha yukarılara taşımak. Tekrar Ali Sami Yen Bey ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum, ruhları şad olsun." diye konuştu.

Özbek, kabrini ziyaret ettiklerini Süleyman Seba'nın Türk futboluna büyük hizmetler ettiğini belirterek, "Buraya kadar gelmişken onu ziyaret etmemek mümkün değil. Türk futboluna ve Türkiye'ye katkı verenleri hatırlamak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.