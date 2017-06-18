Dursun Özbek: Transfer uçakları inmeye başlayacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Birçok önemli konu hakkında konuşan Özbek, kısa bir süre içinde sarı-kırmızılı taraftarlara sevindirici haberler vereceklerini vurgularken herkesin kombinesini ve locasını alıp takımı desteklemek için stada gelmesini istedi.

SNEİJDER DEĞERLİ BİR OYUNCU

Tudor'un, Sneijder'i sistemine uymadığı için istemediği ve yerine Belhanda'yı düşündüğü yönünde çıkan haberler ile ilgili konuşan Özbek, "Sneijder, Galatasaray'ın futbolcusu şu anda hala 1 senelik kontratımız var. Şuna katılmıyorum. Tudor Sneijder'i istemiyor. Böyle bir şey yok böyle bir şey olamazda zaten. Şimdi burada Sneijder Galatasaray Spor Kulübünün, Sportif A.Ş'nin bir oyuncusu ve değerli bir oyuncusu. 1 senelikte kontratı var. " şeklinde konuştu.

Sneijder'den gitmek istediğine dair teklif gelip, gelmediği sorusuna Özbek, "Sneijder, tabii bize bir transfer olasılığında nasıl davranacağımızı konusunu menajeri vasıtasıyla sordu. Evet yakın bir zamanda oldu. Şimdi dolayısıyla bizde kendisini bir görelim. Çünkü; Sneijder'de Galatasaray'a güzel hizmetler vermiş bir sporcu. Tabii her iki tarafında menfaatlerini düşünerek bu konuda karar alırız" diye cevap verdi.

TRANSFER UÇAKLARI İNECEK

Yeni sezon yapılacak transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "İnşallah önümüzdeki hafta Galatasaray uçakları İstanbul'a inmeye başlayacak. Bunun için son derece yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben sevgili taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Transfer hassas bir iş. Parasında anlaşırsın. Şartlarında anlaşamazsın. Şartlarında anlaşırsın süresinde anlaşamazsın. Yani atılan imzalar, verilen ya da alınan haklar geri dönmüyor artık. Sadece bugünü bayram yapmak için ileriye dönük Galatasaray haklarından haklarından fedakarlık etmeyi yanlış buluyorum. Onun için elimizden gelen bütün gayretle, bütün titizlikle, kontratların Galatasaray için çok iyi tecelli etmesi çalışıyoruz. Süreler bundan uzuyor. Uzuyor ama belli bir şey bu seneyi erken açıyoruz. 13 temmuzda maç oynayacağız. Kamp önümüzdeki hafta başlayacak. Dolayısıyla bize elimizi çabuk tutmak için her şeyi yapıyoruz. İnşallah çok kısa sürede de sevindirici haberlere taraftarlarımıza vereceğiz. Bu sene onlardan çok büyük beklentimiz var. Dolayısıyla Galatasaray'a küsmek darılmak olmaz. Herkes gelsin kombinesi, locasını alsın. Ve stada maça Galatasaray'a destek vermek için stada gelsinler. Hiçbir Galatasaraylının şu ya da bu sebepten Galatasaray'a küsme lüksünün olduğunu düşünmüyorum. Bir çok cephede çarpışıyoruz. Bir yandan mali yapıyı düzeltmek isterken, bir taraftan da sportif faaliyetlerde başarıya odaklı çalışıyoruz. Dolayısıyla burada taraftarın ve camianın desteği çok önemli. Ben bu sene olağanüstü bir destek bekliyorum" şeklinde konuştu.