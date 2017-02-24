Dursun Özbek: Tudor gelecek sezon da kalacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Arena’da beIN Sports'ta canlı yayın konuğu oldu. Dursun Özbek, yaklaşık 2 hafta önce Karabükspor'dan transfer edilen teknik direktör Igor Tudor ile önümüzdeki sezon da devam edeceklerini söyledi.

'FLORYA'DA FARKLILIK HİSSEDİLİYOR'

Özbek "Hoca aşağı yukarı ikinci haftasını geçiriyor. Florya'daki farklılık hemen hissediliyor. Çalışma tarzı açısından bu bariz. Hırslı, genç, hedefleri olan ve kariyer beklentisi olan bir isim. Hırsını takıma da yansıtıyor. Galatasaray'a çok iyi hizmetler vereceğinden eminim. Bu sene sonuçlar ne olursa olsun seneye de hocamızla devam edeceğiz" dedi.

Şampiyonluk yarışına da değinen Özbek "3 puanlı ligde bahsedilen puan farklarını düşünerek kimin şampiyon olacağını söylemek bence yanlış. 2 maçta bu aritmetik tamamen ters yüz olabilir. Bir de finale yaklaşıyoruz; düşme hattında oynayan takımlar da var. Puan kazanmak gittikçe çok zorlaşıyor. Eskisi gibi derbiler şampiyonluğu tayin etme durumundan çıktı" şeklinde konuştu.