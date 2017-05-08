Dursun Özbek: Tudor'a karşı çıkanı kovarım

Türk Telekom Arena'daki 3-1'lik Kasımpaşa yenilgisi, Galatasaray'da bardağı taşıran son damla oldu.

Karşılaşma bitiminin ardından başkan Dursun Özbek, soyunma odasına inerken, yaşananların perde arkasına ulaşıldı.

TUDOR İZİNLERİ İPTAL ETTİ

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Igor Tudor, teknik direktörlerin kaldığı alan yerine futbolcuların olduğu yere giderek, "Bu nasıl ciddiyet! Böyle umursamazlık görmedim. Üzüleceğiniz yerde tatil planları yapıyorsunuz. Bursa maçından sonra size iki gün izin vermiştim ama bu iptal oldu. Yarın (dün) 18.00'de antrenmana geliyorsunuz" diyerek futbolcuların keyfini kaçıracak gelişmeyi aktardı.

İlk isyan Sneijder'den gelirken, Podolski ve De Jong da ona destek verdi. Her üç isim, "Uçak biletlerimizi bile almıştık" serzenişinde bulundu. Soyunma odasında tansiyon yükselirken, başkan Dursun Özbek ve başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin soluğu soyunma odasında aldı.

BAŞKANDAN TUDOR'A DESTEK

Başkan Özbek ses tonunu yükseltip, "Bu takımın patronu Tudor'dur. Buna karşı çıkan varsa kapının önüne koyarım. Bu nasıl futbol... Sizin yüzünüzden sokağa çıkamıyoruz. İnsan yüzüne bakamıyoruz" diye konuşarak oyunculara gözdağı verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek karşılaşmadan sonra gece 01.00'e kadar statta kaldı. 51 dakikalık soyunma odası maratonundan sonra soluğu odasında alan başkan Özbek'in, yaşanan tablonun sorumlusu olarak futbolcuları gördüğü belirtildi. Özbek ve yöneticiler geç saatte stattan ayrıldı.