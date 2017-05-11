Dursun Özbek: Tudor Sneijder ve Bruma kalacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, beIN SPORTS'ta Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtladı.

"TUDOR'LA DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tudor ile önümüzdeki sezon da kesinlikle devam edeceklerini ifade ederek; "Igor Tudor ile kesinlikle devam edeceğiz. Kesin. Sonuçlar ne olursa olsun" dedi.

Özbek, Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasına inmesiyle ilgili şöyle konuştu; "Benim tarzım değil soyunma odasına inmek. Orası ayrı bir yer. Tamamen sporcuların, hocanın bulunduğu bir mekan. Kasımpaşa maçından sonra çok üzüldüm. Beklediğim gibi olmadı. O üzüntüyle bu kulübün başkanı olarak üzüntülerimi oyuncularımla, antrenörümle paylaşmak istedim."

"SNEIJDER'İN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Sneijder'in iyi futbol oynadığını ve kendisiyle gelecek sezon da devam etmek istediklerini ifade eden Özbek, "Benzer şekilde Galatasaray'dan başka hiçbir takım için bu konuşlmuyor. Sneijder, marka bir futbolcu, yıldız bir oyuncu ve bir sene daha sözleşmesi var. Daha ligi bitirmedik. Elbette ki kadromuzdaki yıldız oyuncularımızla devam etmek isteriz. Sneijder gayet de iyi oynuyor." dedi.

"BRUMA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATACAĞIZ"

Bruma'nın sözleşmesinin 4-5 yıl uzatılacağını ifade eden Özbek; "Bruma ile sözleşme uzatmak istiyoruz. Menajeri ile görüştük, görüşmelerimiz devam ediyor. Çok önemli bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda dünyadaki yıldız adaylarından bir tanesi. Bir iki konu kaldı, onları da halledeceğiz. Sözleşmesini 4 ya da 5 sene daha uzatacağız" şeklinde konuştu.

ERGİN ATAMAN'IN DA KALMASINI İSTİYORUM

Dursun Özbek, Şansal Büyüka'nın "Ergin Ataman kalacak mı?" şeklindeki sorusuna ise "Ben kalmasını isterim. Kalır diye düşünüyorum" diye cevap verdi.