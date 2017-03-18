Dursun Özbek UEFA yetkilileriyle görüştü

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, önümüzdeki sezon için UEFA'nın Galatasaray ile ilgili düşüncelerini yüz yüze konuşarak durum değerlendirmesi yaptı.

Bir süredir UEFA'dan toplantı talep eden Özbek, gelen olumlu yanıt sonrası aniden soluğu UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde aldı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uymayan Galatasaray, 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmişti.

SINIRI AŞMADIK

UEFA, 2016-2017 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ın takım içindeki harcamalarını 65 milyon Euro ile sınırlandırmıştı.

Dursun Özbek, UEFA'ya sunduğu tablolarda bu sezon takıma 61 milyon Euro harcama yapıldığını detaylarıyla aktardı.

UEFA yetkilileri, önümüzdeki sezon için verilmiş bir kararın olmadığını belirterek bu sezonun sonunda yeniden görüşülebileceğini aktardı.

Özbek, 25 Mart'taki Mali Genel Kurul'da üyelere konuyla ilgili detaylı bilgi vermeye hazırlanıyor.