Dursun Özbek: Üyelerimiz Atatürkçü olmak zorunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraçlarını değerlendirirken Atatürkçülük vurgusu yaptı. 28.03.2017 - 15:36