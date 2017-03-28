NTVSPOR'a konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç süreçlerini anlattı.
Dursun Özbek: Üyelerimiz Atatürkçü olmak zorunda - İZLE
"ÜYELERİMİZ ATATÜRKÇÜ OLMAK ZORUNDA"
Hakan Şükür ve Arif Erdem'in disipline sevkini ve ihraç sürecini anlatan Özbek, Galatasaray'ın tüzüğünde yer alan maddeleri okudu ve ihraçların gerekçelerini belirtti.
Özbek, 'Üyelerimiz FETO'cu değil Atatürkçü olmak zorundadır' diyerek; "Kulübümüzün kuruluş amaçları arasında vatansever, Atatürkçü gençleri yetiştirmek vardır" dedi.
(Dursun Özbek canlı yayına Hakan Şükür'ün dosyasıyla çıktı)