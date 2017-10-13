Dursun Özbek yeniden başkan adayı olacak

Galatasaray'ın en çok tartışışan başkanlarından biri olan Dursun Özbek, son dönemde yaptığı çalışmalar ve transferlerle bu olumsuz durumu bir nebze olsun tersine çevirdi. Galatasaray Kulübü Divan Başkanı İrfan Aktar da gelecek yıl Dursun Özbek'in yeniden başkan adayı olacağını söyledi.

"2018'DE YENİDEN ADAY OLACAK"

Milliyet'e konuşan İrfan Aktar, Özbek'in elinden geleni yaptığına dikkat çekerek; "Mali tablolar ortada ve ilk kez artı verdi. Aslında Galatasaray gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın problemleri birbirine benziyor. Ancak bizim Riva ve Floryamız olunca müdahale etme şansımız var. Florya'dan da para gelecek" şeklinde konuştu.

Son dönemde özellikle futbol takımının başarılı olmasıyla beraber Başkan Dursun Özbek'in elinin güçlendiğine ve eleştirilerin sona erdiğine dikkat çeken Aktar; "İşte görüyorsunuz divan toplantıları bile artık 1 saatte bitiyor. Başka zaman olsa böyle mi olur?" dedi.

İrfan Aktar, kurulan takım ve yapılan transferlerin maliyetiyle ilgili olarak ise; "Bizim ayarımızdaki takımların transferlerine bakınca gayet makul duruyor" derken, Dursun Özbek'in devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Başkan devam etmek isteyecektir. Başladığı işleri bitirmesi gerekir" yanıtını verdi.