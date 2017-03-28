NTV Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihraç edilmeleriyle ilgili konuştu.

İşte Özbek'in açıklamaları:

BU KARA GÖLGEYİ TAŞIYAMAZDIK

"Terör örgütlerine bulaşmış, örgüt üyesi olmakla anılan, bunu da inkar etmeyen Hakan Şükür, Galatasaray üyesi olma hakkını kaybetmiştir. Galatasaray Kulübü'nün bu kara gölgeyi taşıması mümkün değil. Hiç tereddüt etmeden bu durumu genel kurula sevk ettik. Yönetim kurulu, ihraçların reddedilmesine çok üzüldü. Galatasaraylılar da buna üzülmüştür. Bu kararı beklemiyorduk. Pazar günü hemen toplandık. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in FETÖ ile bağlantıları çerçevesinde ihracını tekrardan karar aldık.''

Dursun Özbek'ten Hakan Şükür açıklaması - İZLE

İHRAÇ NEDENİ AİDATLARINI YATIRMAMALARI DEĞİL

''Aidatlar konusu başka bir konu. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmesinin sebebi 6 yıldır aidat yatırmamaları değil, bu bir ihraç sebebidir ama ikisinin de ihraç sebepleri FETÖ/PYD bağlantılarıdır. Hakan Şükür ve Arif Erdem bugün dahil attıkları tweetlerde FETÖ/PYD bağlantıları olduğunu kanıtlamışlardır. İki isim de zaten kaçarak bu suçun tescilini kendi kendilerine yapmışlardır. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmesinin sebebi, devletimize düşman bir örgütün parçası olmalarıdır. Hiçkimse yapılan bu ihraçı basit bir aidat şeklinde değerlendirmeli. Meclisi bombalayan bir örgütün üyeleri olmaları Hakan Şükür ve Arif Erdem konusundaki ihraç kararının verilmesine yol açmıştır. 2700 üye farklı sebeplerle gündeme gelmiştir, bu konudaki çalışmalar da devam ediyor. Ana sebep FETÖ'dür. Sayın Cumburbaşkanımız gibi biz de aidat gerekçesini yeterli bulmuyoruz ama biz zaten daha önce FETÖ/PYD ile ilgili bir karar vermiştik, yönetim kurulu kararımızda da bu yazıyor.''