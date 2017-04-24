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Dursun Özbek'in derbi karnesi

Galatasaray, Dursun Özbek'in göreve başladığı günden bu yana oynadığı derbi maçlarda rakiplerinin gerisinde kaldı.

Dursun Özbek'in derbi karnesi
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Bu skorla Galatasaray için ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Sarı Kırmızılılar, 2010/11'den bu yana ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan bitirmiş oldu.

HİÇBİR DERBİYİ KAZANAMADI

Galatasaray sezsonun ilk yarısında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe'ye de ligin ilk yarısında Aslan, 2-0'lık skorla yenildi.

Süper Lig'in 2. yarısında da derbi maçlarında şanssızlığını kıramayan Galatasaray, Beşiktaş'a 1-0, Fenerbahçe'ye 1-0 ve Trabzonspor'a 2-0 yenildi.

SADECE TRABZONSPOR'U YENMİŞLERDİ

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçı da kazanamamış, sadece Trabzonspor maçlarını almayı başarmıştı.

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