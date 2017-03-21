Dursun Özbek'in son kozu Haldun Üstünel

Levent Nazifoğlu'nun görevi bırakması sonrasında Başkan Dursun Özbek, isim arayışlarına girdi. İlk etapta Abdürrahim Albayrak gündeme geldi.

ADNAN POLAT'TAN YARDIM İSTEDİ

Albayrak'ı kesinlikle istemeyen Özbek'in yardım isteğinde bulunduğu isimse eski başkanlardan Adnan Polat oldu.

LAKABI TRANSFER SİHİRBAZI

Özbek, Polat'tan kendisinin döneminde yöneticilik yapan ve Rijkaard, Baros, Kewell ve Elano gibi transferlerde önemli rol oynayıp 'sihirbaz' lakabını alan Haldun Üstünel'i futbol şube sorumluluğu için ikna etmesini istedi.

Özbek daha önce de "abilerim" dediği kişilerden, Alp Yalman'ı Sportif AŞ yöneticiliği için ikna etmelerini istemişti.

CİMBOM TÜM BRANŞLARDA DİBE VURDU

Galatasaray, sadece futbolda değil diğer yarıştığı 7 branşta da dibe vurmuştu durumda.