Dursun Özbek'in totemi derbide tutmadı

Sarı-Kırmızılılar’ın başkanı Dursun Özbek, sezon başında Östersunds ile 1-1 berabere biten ve takımının Avrupa’dan elenmesine neden olan maçtan sonra iç saha maçlarına gitmemeye başlamıştı.

GALATASARAY PEŞ PEŞE KAZANDI

Dursun Özbek'in gitmediği karşılaşmalarda Galatasaray peş peşe galibiyetlere uzandı.

TOTEMİ DERBİDE TUTMADI

Başkan da bunu totem haline getirdi. Dursun Özbek, dünkü mücadeleyi de stat dışında takip etti. Bu kez takımı kazanamadı, Özbek’in totemi tutmadı.

Ancak yine de Galatasaray 10 kişi kaldığı maçtan 1 puan alarak yenilmezliğini sürdürdü.

TOTEM SORUSU SORULMUŞTU

Öte yandan Galatasaray Başkanı Özbek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir üniversite söyleşisinde, kendisine yöneltilen "totem olarak maçlara gitmediğiniz doğru mu?" sorunsuna gülerek "sen nerden duydun bunu" cevabını vermişti.

Dursun Özbek'e sorulan totem sorusu güldürdü - İZLE