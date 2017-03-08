Dursun Özbek'ten duygusal konuşma: Kaçmayacağım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mart ayı Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Florya ve Riva projeleri hakkında konuşurken sesi titreyen Özbek, ''Zoru gördüğü zaman kaçan bir adam değilim, kaçmayacağım'' dedi.

İşte Özbek'in açıklamaları:

KAÇMAYACAĞIM

''Florya ve Riva projeleri arsa satışı değil, bunları geliştirme projeleridir. Malına mülküne değil, Galatasaray'ın kılına zarar gelmesine hiçbir zaman müsade etmeyeceğim. Yapmak istediğim tekbir şey var; Galatasaray'ı bu zordan çıkarmak. Zoru gördüğü zaman kaçan bir adam değilim, kaçmayacağım. (Sesi titreyerek) Size söz verdiğim her şeyi yerine getirmek için dibine kadar mücadelemi sürdüreceğim. Hiç merak etmeyin.''

Dursun Özbek: Kaçmayacağım - İZLE



GELİRİN YÜZDE 80'İ BİZİM OLACAK

''Emlak Konut bir gayrimenkul geliştirme firması. Bizim onlarla yaptığımız anlaşma net bir hasılat paylaşımıdır. Buradan elde edilecek gelirin %80'i Galatasaray'ın, %20'si Emlak Konut'un olacak. Hala bunu anlamayanlar var. Galatasaray'ın tek bir teline zarar getirmem.''