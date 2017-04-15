Dursun Özbek'ten futbolculara derbi morali

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, çift kale maç yaptığı bildirildi.

İdmanın, koşuyla tamamlandığı kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana forma giyemeyen Serdar Aziz'in ise kondisyonerler eşliğinde çalıştığı belirtildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN DERBİ MORALİ

Bu arada antrenmanı takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, Hırvat teknik direktör Tudor ve futbolcularla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı camiada yoğun eleştirilere maruz kalan Özbek'in yaptığı görüşmelerde derbinin önemine değindiği öğrenildi.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına 17 Nisan Pazartesi günü yapacağı idmanla devam edecek.