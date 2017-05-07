Dursun Özbek'ten futbolculara: Giydiğiniz formadan utanın

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 yenilmesinden sonra Başkan Dursun Özbek soyunma odasına inmişti. Soyunma odasında neler konuşulduğu ortaya çıktı.

Tudor ve Galatasaraylı futbolcularla bir takım görüşme gerçekleştiren Özbek'in neler söylediği merak konusuydu.

GİYDİĞİNİZ FORMADAN UTANIN

İşte soyunma odasında konuşulanlar; Dursun Özbek'in hiç olmadığı kadar sinirli olduğu ve futbolculara yüksek sesle ''Giydiğiniz formadan utanın'' dediği öğrenildi.

Oldukça gerilimli bir ortamda Igor Tudor'un da araya girdiği ve ''Bu takımdan bazı isimlerin gitmesi gerekiyor. Ya onlar gidecek ya da ben'' çıkışıyla gerilime gerilim kattığı ifade edildi.

SEN DEĞİL ONLAR GİDECEK

Dursun Özbek'in Igor Tudor'un bu şok çıkışından sonra ise yanıtı oldukça dikkat çekici oldu. Özbek'in bu çıkışa ''Sen değil, onlar gidecek'' dediği ve Hırvat çalıştırıcının yanında yer aldığı belirtildi.