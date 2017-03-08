Dursun Özbek'ten konuşma yasağı

Galatasaray Spor Kulübü’nde Antalyaspor karşılaşmasının ardından yapılan dünkü yönetim kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek fırtınası esti.

SÖZ DEĞİL İCRAAT MAKAMINDAYIZ

Maç öncesi ve maç sonrası yapılan açıklamaların yol açtığı gereksiz polemiklerden büyük rahatsızlık duyan Başkan Özbek’in, “Bizler konuşmak için değil Galatasaray’a hizmet için seçildik. Camiamız ve taraftarımız bizlerden kulübümüzün kronikleşmiş sorunlarına çözüm getirmemizi bekliyor. Söz değil icraat makamındayız, bunu aklımızdan çıkarmayalım” diye konuştuğu ileri sürüldü.

Dursun Özbek’in, toplantı sırasında geçmişte ayaküstü verilen demeçler nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları hatırlattığı da kaydedildi.