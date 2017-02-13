Dursun Özbek'ten Riekerink açıklaması

Kayseri maçında alınan mağlubiyet sonrası Galatasaray taraftarı, başta Riekerink olmak üzere yönetimi istifaya davet etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında bu konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, Riekerink ile yola devam edileceğinin sinyalini verdi.

BU DURUMU TELAFİ ETMELİYİZ

Yaşanan olumsuzluklar hakkında konuşan Dursun Özbek "Lig maratonu uzun bir iş. Ortasında bir yerdeyiz. Bir hafta önceki durum bir hafta sonra değişebiliyor. Uzun maratonda sonucun nasıl olacağını kestirmek çok güç. Ligimiz yüksek bir seviyeye geldi. Her takım, her takımı yenebiliyor. Üzücü bir gündü bizim için ama bunu telafi etmek lazım. Galatasaray şampiyonluktan kopmuş değil.

Hatalar olabilir ama bu hiçbir zaman başarıya odaklı isteğimizi köreltmez, eksiltmez. Buradan tüm taraftarımıza camiamıza bunu söylüyorum. Her zamankinden daha fazla şampiyonluk istiyoruz. Dünkü maçın etkisini üzerimizden atmak istiyoruz. Yönetim Kurulu da böyle düşünüyor. Dolayısıyla kimsenin farklı düşüncelere sahip olmasını istemiyorum." dedi.

HİÇBİR İSİMLE GÖRÜŞMEDİK

Riekerink ile yola devam edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtlayan başkan "Yönetimin herhangi bir isim üzerinde böyle bir görüşmesi yok. Yönetim dışında oluşturulmuş haberler. Tek bir amacımız var. Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğu. Sonucun nasıl olacağını kestirmek çok güç. Rakiplerimizin puan kaybıyla beraber 1 hafta öncesiyle 1 hafta sonrası arasında puan olarak hiçbir fark yok.

Büyük bir şans olacaktı galip gelmek ama spor tarihinde bu tip olayların yeri çok fazla. Bu yüzden biz şampiyonluk yarışını en önde bitirebilmek için ne yapmamız gerektiği konusunda hiçbir zaman yılgınlığa düşmememiz lazım. Telaffuz edilen isimler bizim dışımızda gelişen isimler. Taraftarın tepkisini yok saymıyoruz." şeklinde konuştu.