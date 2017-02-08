Dursun Özbek'ten salon müjdesi

Seyrantepe'de yapılacak 15 bin kişilik salonun sadece basketbol oynanmayacağını kaydeden Dursun Özbek, "Basketbol salonunu 365 gün yaşayacak bir düzeyde inşaa edeceğiz. Bunun için gerekli izinleri aldık. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden de izin aldık." dedi.

'1-2 HAFTA İÇİNDE'

İnşaatı sponsor firma NEF'in yapacağını kaydeden Özbek, "Onlarla daha önce yapılan projeleri inceledik. Bize dünyada bu tip komplekslerin nasıl olduğunu anlattılar. Stadın içinde kullanıma açık epey bir boş mekan var. Salonu öyle projelendirdik ki sadece basketbol oynanacak bir salon olmayacak. Başka etkinlikler de yapılacak. 365 gün yaşanabilecek bir mekan olacak. 3750 metre karelik bir bilim merkezi de var. Kulüp hiçbir masrafa girmedi. 1-2 hafta içerisinde ruhsatı alarak inşaata başlayacağız.'' ifadelerini kullandı.