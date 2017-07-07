Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın Spor Masası programına konuk oldu.

Özbek, gazetecilerin canlı yayındaki Sneijder ile ilgili sorusuna net bir cevap vermedi.

KONUYU GEÇİŞTİRDİ

Sneijder konusuna değinen Özbek "Sneijder, Galatasaray'ın çok önemli oyuncusu ve Galatasaray'a çok önemli hizmetler verdi; Galatasaray taraftarının sevgilisi durumunda. Hem bizim hem de sporcunun projeleri var, s adece bizim tasarrufumuzda olan bir şey değil. Arda da bizim çok önemli bir futbolcumuzdu ama kariyer planlamasını yaptı ve Atletico Madrid'e transfer oldu. Hem kulüpler hem de sporcular kendi kariyerlerini planlama konusunda bazı kararlar alabilir" diyerek, Hollandalı oyuncu ile yolların ayrılacağı sinyalini verdi.

SNEİJDER KALSIN MESAJI YAĞDI

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın canlı yayınına katılan Galatasaraylı taraftarlar, yorum kısmına adeta mesaj yağdırdı. Başkan Özbek'e sesini duyurmak isteyen taraftarlar, Sneijder'in takımda kalmasını istediklerini belirttiler.