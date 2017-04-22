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Dursun Özbek'ten UEFA Kupası görseli açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Twitter hesabından atılan UEFA Kupası görseli hakkında gerekeni yapacaklarını söyledi.

Dursun Özbek'ten UEFA Kupası görseli açıklaması
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Dursun Özbek'ten UEFA Kupası görseli açıklaması

A Spor canlı yayınına katılan Dursun Özbek'e, dün gece Galatasaray kulübünün resmi hesabından attığı UEFA görseli soruldu. Özbek konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"BUNU YAPAN ARKADAŞLA GÖRÜŞECEĞİM"

"Bunu yapan arkadaşla görüşeceğim. Bunun bugün olmaması gerekiyordu. Biz 17 Mayıs'a hazırlanıyoruz. 17 Mayıs'ta İstanbul'da şöhretlerin katılacağı bir dostluk maçı olacak. Onun hazırlıkları var. Biraz ona yönelik ama zamanlaması yanlış oldu. Buradaki amaç da o değil. Ben en az Beşiktaşlılar kadar üzüldüm sonuca. O tweeti atan hakkında gerekeni yapacağız."

"TARİH BİR KERE YAZILDI"

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabı, UEFA Kupası'nın fotoğrafını paylaşarak ''Tarih bir kere yazıldı'' notunu düşmüştü.

Dursun Özbek'ten UEFA Kupası görseli açıklaması

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