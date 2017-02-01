Dusko Tosic'ten sözleşme açıklaması

2020 yılına kadar Beşiktaş ile olan sözleşmesini uzattığını belirten Tosic "Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler aniden oldu ve çok kısa sürdü ve iki taraf da bu durumdan memnun. Sözleşmem bittiğinde 35 yaşında olacağım. Bu emekli olmak için iyi bir zaman" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de ki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan başarılı savunma oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi olduğu için önceliğimiz orasıydı ve ligde Başakşehir liderdi ama Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige odaklandık ve liderliği geri aldık. Şampiyonluğu son haftalara kalmadan önce çözmeliyiz" şeklinde konuştu.