Duygun Yarsuvat: İtalyan hocalar pısırık oluyor

G.Saray'da Sneijder başta olmak üzere Selçuk İnan ve Bruma'nın yöneticilerle görüşerek Tudor'un antrenman sistemini eleştirdiği ortaya çıktı

Sezon başında terörü bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılan ancak pişman olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geri dönmeye hazırlanıyor...

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Colin Kazım: Türk olduğum için ırkçılık yapıyorlar

Bir dönem Türkiye'de top koşturan Colin Kazım, siyahi olduğu için değil ama Türk olduğu için birçok kez ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.