Duygun Yarsuvat: İtalyan hocalar pısırık oluyor

7 aylık başkanlığı döneminde Galatasaray’a şampiyonluk kazandıran Duygun Yarsuvat, o dönem Prandelli ile yolları ayırıp Hamza Hamzaoğlu’nu takımın başına getirmesinin sebebini anlattı.
LigRadyo’ya konuşan Yarsuvat, “Avrupa maçlarında bizim antrenörün pısırık davrandığını, Galatasaray’ın saldırgan futbol oynamadığını gördük. İtalyan adamların ilk taktiği savunmadır, hiç golü düşünmezler. Anderlecht maçından sonra hocayı gönderdik. Dursun Özbek’e ‘Herkesi topla yeni hoca kararını vereceğiz’ dedim ve Hamza Hamzaoğlu’nu açıkladık” ifadelerini kullandı.