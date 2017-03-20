Duygun Yarsuvat: Şampiyonluk Beşiktaş'a yakışır

Trabzonspor maçında takımı yalnız bırakmayan eski başkan Duygun Yarsuvat, İstanbul'a dönüş yolunda uçakta önemli açıklamalarda bulundu.

Yarsuvat açıklamalarında şampiyon adayını da açıkladı.

BAŞAKŞEHİR BASİT TAKIM

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Yarsuvat, gönlünden geçeni şöyle açıkladı: "Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum. Çünkü hak ediyorlar. Başakşehir basit takım, şampiyonluk Beşiktaş'a yakışır."





SNEİJDER GÖBEK YAPMIŞ

Yarsuvat, performansı son dönemde düşen Hollandalı 10 numara içinse, "Sneijder biraz göbek yapmış, doğrusu eski günlerini aratıyor." diye konuştu.

ELİT KELİMESİNİN ARKASINDAYIM

Geçtiğimiz günlerde "Bizler elitiz. Herkesi Galatasaray'a üye yapmayız." açıklamasıyla büyük bir polemiğe imza atan Duygun Yarsuvat, sözlerine şöyle devam etti: "Elit kelimesi ile ilgili sözlerimin arkasındayım. Galatasaray'ın eğitim kurumları sayesinde sahip olduğu tarih ile diğer camialardan farkı var. Bu kültürü benimseyenler, Galatasaraylıdır. Burada kastettiğim liseliler değil!"