Dzemaili: Türkler Türk oyuncuları tercih ediyor

Galatasaray'ın eski futbolcularından Blerim Dzemaili, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Türkiye ve Galatasaray günlerine de değindi.

KÖTÜ DEĞİLDİM AMA

Bonservisi Bologna'da bulunan ve sezon sonunda MLS ekiplerinden Montreal Impact'e katılacak olan İsviçreli futbolcu yaptığı açıklamada, "Prandelli ile beraber Türkiye'ye, Galatasaray'a gittim. Orada kötü değildim ama Türkler, Türk oyuncuları oynatmayı tercih ediyor. Yine de orada şampiyon oldum ve kupayı kazandım" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki orta saha, 2014 yılında Galatasaray'a transfer olmuş ancak beklenen performansı sergileyemeyince önce Genoa'ya kiralanmış ardından da Bologna'ya gitmişti.