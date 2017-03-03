Eboue: Hocamın karşısında ağladım

Emmanuel Eboue'ye FIFA tarafından verilen futboldan men yasağının, Galatasaray'a transferi süreciyle alakalı olduğu ortaya çıktı. İngiliz basınındaki röportajda, yasağın sarı-kırmızılı takıma transferiyle alakalı eski menajerine ödenmeyen ücretlerden kaynaklandığı belirtildi, futbolcunun bu konudaki sözlerine yer verildi.

OFİSİNE ÇAĞIRDI

Cezanın geldiği sırada Türkiye'den ayrılmış ve Sunderland ile sözleşme imzalamış olan Fildişi Sahilli futbolcu o anları, "Sam Allardyce beni ofisine çağırdı ve FIFA tarafından futboldan men edildiğimi söyledi. Eski bir menajerimin futboldan men edilmem talebiyle FIFA'ya başvurduğu için bu yönde bir karar çıktığını söyledi" ifadelerini kullandı.

HOCAMIN KARŞISINDA AĞLADIM

Emmanuel Eboue şöyle devam etti: "Büyük hayal kırıklığıydı. Çünkü tüm planlarını benim üzerime yapmıştı. Ben de göz yaşlarımı tutamadım ve hocamın önünde ağlamaya başladım. Oysa ki kendimi çok formda hissediyordum ve takım için elimden geleni yapmaya hazırdım".

CEZAEVİNDE GİBİYDİM

Bir yıllık futboldan men cezası bu ay sona erecek olan Emmanuel Eboue, aradan geçen bir yıllık süreci de anlattı: "Cezaevinde olmak gibiydi, çünkü hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir kulüple antrenman yapamadım. Kariyerimin bir yılını kaybettim. Aklına kötü şeyler getirmemek mümkün değil. Çünkü işimi yapmamı engellediler. Çok zor bir süreçti".