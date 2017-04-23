Eczacıbaşı VitrA Avrupa üçüncüsü oldu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ikinci gün maçında Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu üçüncü tamamladı.
İlk gün maçında VakıfBank'a 3-0 yenilerek final şansını kaçıran turuncu-beyazlılar, Dinamo Moskova karşısında galip gelerek üçüncü sırayı almayı başardı.
RUS EKİBİNİ 3-1 YENDİK
Eczacıbaşı VitrA, Neslihan Demir Güler, Adams ve Hande Baladın ile etkili olduğu ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.
Eczacıbaşı VitrA, Rus ekibinin ikinci seti 25-19 kazanmasını önleyemedi ve maçta durum 1-1'e geldi.
Üçüncü sete etkili başlayan taraf Eczacıbaşı VitrA seti 25-23 kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.
Maçın dördüncü setine hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22, maçı ise 3-1 kazanmayı başardı.