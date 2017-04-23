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Eczacıbaşı VitrA Avrupa üçüncüsü oldu

Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Dinamo Moskova'yı 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu

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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ikinci gün maçında Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu üçüncü tamamladı.

İlk gün maçında VakıfBank'a 3-0 yenilerek final şansını kaçıran turuncu-beyazlılar, Dinamo Moskova karşısında galip gelerek üçüncü sırayı almayı başardı.

RUS EKİBİNİ 3-1 YENDİK

Eczacıbaşı VitrA, Neslihan Demir Güler, Adams ve Hande Baladın ile etkili olduğu ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı VitrA, Rus ekibinin ikinci seti 25-19 kazanmasını önleyemedi ve maçta durum 1-1'e geldi. 

Üçüncü sete etkili başlayan taraf Eczacıbaşı VitrA seti 25-23 kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Maçın dördüncü setine hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22, maçı ise 3-1 kazanmayı başardı.

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