Eczacıbaşı VitrA sezonu açtı

Kanyon AVM'de gerçekleştirilen etkinlik öncesi, kulübün buradaki ofisinde sezon açılışı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

BİRÇOK YÖNETİCİ KATILDI

Toplantıya, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın yanı sıra, kulüp yöneticileri, antrenör Marco Aurelio Motta ve oyuncular katıldı.

Faruk Eczacıbaşı, burada yaptığı konuşmada, voleybolun kendileri için bir bütün olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ BİR ALTYAPIYA SAHİBİZ

A takımın Eczacıbaşı VitrA'nın görünen yüzü olduğunu vurgulayan başkan Eczacıbaşı, "Geçen sene oldukça fırtınalı bir sezon geçirdik. Buzulun görülmeyen büyük bir yanı var. Önemli bir altyapıya sahibiz. Bizim için bu kariyer çalışması bir bütündür. Bu, adaylıktan A takıma kadar giden bir çalışma. Bunu bu şekilde değerlendirmenin kendimize daha yakışır olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.