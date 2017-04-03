Eden Hazard'dan Real Madrid açıklaması

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, sezon sonu Rela Madrid'e gideceği yönündeki çıkan haberlere cevap verdi.

Premier Lig'de bu sezon 27 maçta 11 gol atan ve uzun süredir Real Madrid ile ismi anılan Eden Hazard, Chelsea'de mutlu olduğunu söyledi.

ŞİMDİLİK BURADAYIM

"Real Madrid'e transfer olmak istiyor musun?" sorusuna yanıt veren Hazard, "Hayır, burada çok iyiyim. Bu sene yapmam gereken şeyler var. 2020 yılına kadar bir sözleşmem var ve şimdilik buradayım" ifadelerini kullandı.

İŞİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Transfer konuları hakkında sezon içerisinde konuşmak istemediğini de vurgulayan Hazard, "Geleceğim hakkında şu an konuşmak istemiyorum. Maç maç sezona odaklandım. Mümkün olduğunca işimi yapmaya çalışıyorum" dedi.