Eden Hazard'ın ayağı kırıldı

Premier League'de sezonu şampiyon tamamlayan Chelsea'ye yıldız futbolcusu Eden Hazard'dan kötü haber geldi.
3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 Haziran Cuma günü Estonya ile karşılaşacak Belçika'nın hazırlık kampında bulunan Hazard'ın, antrenman sırasında sakatlandığı açıklandı.
Sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen 26 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
LİGİN İLK HAFTALARINI DA KAÇIRACAK
Chelsea ile yeni sezon öncesi hazırlık dönemini kaçıracak olan Hazard'ın ligin ilk haftalarında forma giymesi de zor gözüküyor.
Geçtiğimiz sezon çıktığı 36 lig maçında 16 gol ve 5 asiste imza atan Eden Hazard, Chelsea'nin şampiyonluğa ulaşmasında önemli pay sahibi olmuştu.