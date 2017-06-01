Ederson en pahalı ikinci kaleci oldu

İngiliz ekibi, Benfica'dan Ederson'u 40 milyon Euro'ya transfer etti. Manchester City, yeni sezon öncesi 2. transferini yaptı.

Monaco'nun bu sezon şampiyonluğunda kritik öneme sahip isimlerden orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı 50 milyon Euro'ya kadrosuna katan City, Benfica'dan kaleci Ederson'u da transfer etti. İngiliz ekibi, bu transfer için 40 milyon Euro ödedi.

CİTY TRANSFERE HIZLI GİRDİ

Paranın 20 milyon Euro'su Benfica'ya, 12 milyon Euro'su eski kulübüne 8 milyon Euro'su da oyuncunun menajeri Jorge Mendes'e gideceği bildirildi. Ederson, Buffon'un ardından dünya futbol tarihinin en pahalı 2. kalecisi oldu.

2001'de Parma'dan Juventus'a 32.6 milyon Sterlin'e giden Buffon'un kurlar güncellendiğinde değeri 53 milyon Euro'ya ulaşıyor.

Hayal kırıklığıyla tamamalanan sezonun ardından Pablo Zabaleta, Gael Clichy ve Jesus Navas'la yolları ayıran City'de yeni hedef ise Monaco'dun sol bek oyuncusu Benjamin Mendy.

Tottenham'ın sağ beki Kyle Walker'ın da ismi Manchester ekibiyle anılıyor.