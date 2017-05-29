Ederson tarihin en pahalı kalecisi olacak

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Benfica'nın kalecisi Ederson'u renklerine bağlamak istiyor.

40 MİLYON EURO VERİLECEK

Transfer gerçekleşirse Ederson futbol tarihinin en pahalı kalecisi olacak. Bu sezon kalecilerinden beklediğini bulamayan Manchester City, Caballero ile yollarını ayırdıktan sonra gözünü Benfica'nın genç file bekçisi Ederson'a çevirdi.

Kupa zaferi sonrası Benfica'daki muhtemelen son maçını oynadığını söyleyen 23 yaşındaki kalecinin önümüzdeki günlerde kendisini City'e bağlayan imzayı atması bekleniyor. İngiliz ekibinin kasasından bu transfer için 40 milyon euro çıkacak.

EN PAHALI KALCESİ OLACAK

Ederson böylece Gianluigi Buffon'u geride bırakarak futbol tarihinin en pahalı kalecisi unvanını alacak. City daha önce de 50 milyon euro karşılığında Monaco'nun yıldızı Bernardo Silva'yı renklerine bağlamıştı.