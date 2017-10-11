Ekpe Udoh: Dünyanın en iyi savunmacılarındanım

Fenerbahçe Doğuş'taki iki yıllık kariyerine 2 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 1 EuroLeague şampiyonluğu ve ikinciliği başta olmak üzere sayısız başarı sığdıran ABD'li pivot Ekpe Udoh, NBA'deki ikinci serüveni için gün sayıyor.

"BUNU TÜM KALBİMLE SÖYLÜYORUM"

Salt Lake Tribune'e konuşan deneyimli basketbolcu, ''Hâlâ dünyadaki en iyi savunmacılardan biriyim, bunu tüm kalbimle söylüyorum'' diyerek kendisini NBA'deki ikinci şansı için hazırladığını söyledi.

"BU FIRSAT İÇİN HAZIR OLMASINIZ"

''Bu kendimce bir meydan okuma ve olabildiğim en iyi şekle girmek istiyorum. Sıkı çalışıyorum. Ekstra ağırlık ve kardiyo antrenmanları yapıyorum. Bu fırsat için hazır olmalısınız'' sözleriyle yeni sezona hazır olduğunu söyleyen Udoh'a koçu da güveniyor.