Ekpe Udoh MVP olmaya yakın

Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe THY Euroleague'de play-off mücadelesine hazırlanırken normal sezonun en değerli oyuncusu oylaması da devam ediyor.

EKPE UDOH ZİRVEDE

Euroleague'in resmi sitesinden yapılan MVP oylamasında Fenerbahçeli yıldızlar üst sıraları zorluyor. Bu sezon her iki potada da Fenerbahçe'yi sırtlayan isimlerin başında gelen Ekpe Udoh taraflardan gelen oyların %10.95'ini alarak listede ilk sırada yer alıyor.

Yaşadığı sakatlıklara rağmen görev aldığı maçlarda sorumluluk almaktan kaçmayan Bogdan Bogdanonic ise takım arkadaşının hemen arkasında %9.02'lik oranla ikinci sırada. Üçüncü sırayı %6.79'da Sergio Llull alırken, Panathianikos'tan Chris Singleton %5.74 ile dördüncü, son şampiyon CSKA Moskova'nın yıldız oyun kurucus Milos Teodosic ise %5.58 ile yarışta beşinci basamakta.

Ekpe Udoh, normal sezonda 11.8 sayı, 7.7 ribaunt ve 1.9 asist ortalaması yakaladı. Play-off turu ilk maçlarında Panathinaikos ile Fenerbahçe 18 Nisan Salı 21.00, Olimpiakos ile Anadolu Efes 19 Nisan Çarşamba 21.00, aynı gün Real Madrid ile Darüşşafaka Doğuş 22.00'da karşı karşıya gelecek.