Ekpe Udoh NBA'de de bloklamaya devam ediyor

İki yıllık Avrupa serüvenindeki performansıyla kıtanın en iyi savunmacıları arasında gösterilen ve NBA ekiplerinin dikkatini çekerek basketbolun bir numaralı sahnesine dönen Ekpe Udoh'un Utah Jazz günleri güzel başladı.

4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Doğu ekibinin yıldız pivotu Rudy Gobert'in arkasında rotasyonu tamamlayan deneyimli oyuncu, maç başına 14.7 dakika süre almasına rağmen takıma katkısıyla basketbolseverlerin dikkatini çekiyor. Utah Jazz'in Los Angeles Clippers'a 102-84 yenildiği karşılaşmada 16 dakika parkede kalan Udoh, 1 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 4 blokluk performansıyla takımın savunma dozajını artıran isim oldu.

61 DAKİKADA 55 SAYI FARK

Geride kalan 4 maçta 61 dakika süre alan 30 yaşındaki pivot, boyalı alanı rakiplere kapatan oyunuyla söz konusu sürede Jazz'in 55 sayı fark yaratmasında önemli rol aldı. Aldığı kısıtlı dakikaya rağmen bugüne kadar 11 blok yapan ve maç başına 2.8'lik blok ortalamasıyla ligde üçüncü sırada yer alan Ekpe Udoh'un koçu Quin Snyder da gidişattan memnun.

"O kim olduğunu iyi bilen biri. Bunu Udoh'u övmek için söylüyorum. O sahada iyi yapamadığı ve iyi yaptığı şeyleri çok iyi biliyor ve ona göre oynuyor. Savunmada yetenekli, hücumda zeki bir oyuncu" sözleriyle Udoh'un ilk 4 maçtaki performansını öven Snyder, oyuncusunun takım içindeki rolüne çabuk alıştığını dile getirdi.