Ekrem Memnun: Şampiyonada madalya kovalayacağız

Potanın Perileri, 16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası öncesi dün Abdi İpekçi Salonu’nda basın mensupları ile medya gününde bir araya geldi.

Kadın Milli Basketbol Takımı’nın coachu Ekrem Memnun, “Basit hata yapmadan, rakiplerimizi hataya zorlayarak maçları kazanmak istiyoruz. İlk hedefimiz Dünya Şampiyonası’na katılmak. Sonra da madalya kazanmak” dedi.

ARTIK RAKİPLERİ DE ANALİZ EDECEĞİZ

Hazırlık sürecine geç başladıklarını ve kadrodaki kilit oyuncuların kampa geç katıldığını ifade eden Memnun, “Hazırlık sürecinde bir hata yapmamak için herkesin neler yapabileceğine, kimden ne alabiliriz, kim kimle beraber ne yapabilir diye baktık. Küçük detaylarda sıkıntı yaşadık. Ama ben bunların hepsinin konsantrasyonla düzelebileceğine inanıyorum. Tamamen konsantrasyonla düzeltebileceğimiz küçük detaylarda eksik kaldık. Avrupa Şampiyonası yaklaştıkça, bu konsantrasyonun da artacağını düşünüyorum. Burada iki tane Letonya maçımız var. Bu maçlara çok önem veriyorum. Takımın durumunu görmek için önemli. Bugüne kadar rakiplerimizle ilgili hiç taktik hazırlığında bulunmadık. Sadece kendi oyun ve prensiplerimizi oturtmak için çalıştık. Ama bu maçlarda rakiple ilgili analiz de yapacağız” diye konuştu.