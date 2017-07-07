El sıkışmayı unutan futbolcuya 4 maç ceza

Çin Ligi'nin lideri Guangzhou Evergrande'nin kaptanı Zheng Zhi, Tianjian Quanijian maçı sonrası takımı hakemler ve rakiple el sıkışmaya getirmediği için federasyondan 4 maç ve 5.200 Euro ceza aldı.

4 MAÇ CEZA ALDI

Kulüp de Zheng Zhi'ye 13 bin Euro ceza verildiğini açıklamıştı Çin Milli Takımı'nın da kaptanı olan Zheng Zhi'ye Çin Futbol Federasyonu CFA'dan ilginç ceza... Ligin lideri Guangzhou Evergrande'nin de kaptanı olan Zheng Zhi, 4-3 yenildikleri Tianjian Quanijian maçı sonrası takımı hakemler ve rakiple el sıkışmaya getirmediği için CFA'dan 4 maç ve yaklaşık 5 bin 200 Euro ceza aldı. 13 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Guangzhou Evergrande'nin Çin Ligi'nde 6 şampiyonluğu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de iki kupası bulunuyor.

Guangzhou Evergrande Kulübü de bu hareketinden dolayı kaptanına 13 bin Euro para cezası verildiğini, ayrıca takımın menajeri Chen Guanning'e de maaş indirimi cezası uygulandığını duyurmuştu. Çin Futbol Federasyonu, son dönemde futbolcuların saha içi davranış ve hareketlerini de yakında takip ediyor.

Shanghai SIPG'de oynayan Brezilyalı Oscar 8, bu cezayı eleştiren Andre Villas-Boas ve Brezilyalı santrfor Hulk ikişer maç ceza almıştı. Ayrıca Burak Yılmaz da başka bir olaydan 5 maç cezaya çarptırılmıştı.