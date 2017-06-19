Elfsborg Holmen'i transfer etmek için bağış topluyor

Elfsborg'da Holmen için seferberlik ilan edildi! Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Samuel Holmen için eski takımı Elfsborg harekete geçti.

Elfsborg Başkanı Bosse Johansson'un da Holmen'i istediklerini açıklamasının ardından kulübün resmi internet sitesinde ''Holmen'i eve getiriyoruz'' adlı bir kampanya başlatıldı.

PARA TOPLANIYOR

Elfsborg'un resmi internet sitesinde yapılan kampanyada Holmen'in transferi için para toplanıyor. Elfsborg taraftarı 500 kron bağış yaparak transfer için kaynak yaratırken, bu bağış karşılığında da bir sertifika alıyor.

Ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde Elfsborg Kulübü, bağış yapanların isimlerinin resmi internet sitesinden yayınlanacağını ve Holmen'den imzalı forma alacaklarını da açıkladı.

EVİNE DÖN SAMUEL

Geçtiğimiz günlerde Elfsborg'un yapacağı transferlerden bahseden Johansson, eski oyuncuları Holmen ile ilgili soru sorulması üzerine ''Hem kadromuz çok müsait hem de ekonomik durumumuz. Evine dön Samuel. Sen bizim hayalini kurduğumuz bir oyuncusun'' ifadelerini kullandı. Johansson, Holmen'in yetiştiği kulüp olan Elfsborg için ikon oyunculardan biri olduğunu da söyledi.