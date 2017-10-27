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Emektar masör Erkan Kazancı'ya son görev

Uzun yıllar Galatasaray Futbol Takımı'nda masörlük yapan Erkan Kazancı için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Emektar masör Erkan Kazancı'ya son görev

Galatasaray Futbol Takımı'nın emektar masörlerinden ve Futbol Masörleri ve Masözleri Derneği'nin Başkanı Erkan Kazancı dün vefat etmişti.

FUTBOL CAMİASI CENAZEYE KATILDI

Kazancı için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Hakan Ünsal, Ergün Penbe, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Cüneyt Tanman, Galatasaray eski yönetim kurulu üyeleri Emir Sarıgül, Necati Demirkol ile çok sayıda seveni katıldı.

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