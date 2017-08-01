Emenike: Gollerimi buraya sakladım

Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Olympiakos'a 2.5 milyon Euro'ya sattığı Nijeryalı golcü, Yunan basınına konuştu.

TARAFTARLAR ÇOK İYİ

Olympiakos ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki forvet, Yunanistan'da gollerini sıralayacağını açıklarken ''Burada taraftarlar çok iyi. Özellikle goller geldiğinde. Bu kulübü ne kadar sevdiklerinin farkındayım. Ben de onların bu sevgisi için elimden geleni yapacağım'' dedi.

BURAYA SAKLADIĞIM GOLLER VAR

Taraftarların ve takımın kendisinden çok şey beklediğini söyleyen Emenike, ''Herkesin benden çok şey beklediğini biliyorum. Ben de her şeyimi vermeye hazırım. Henüz bitmediğimi kanıtlayacağım. Daha atacak çok golüm var. Buraya sakladığım goller var. Herkese bunu göstereceğim'' sözlerini kullandı.

2015 yılında Nijerya Milli Takımı'ndan emekliliğini açıklayan Emenike, Fenerbahçe formasını toplam 93 kez giyerken, 25 gol kaydetmişti.