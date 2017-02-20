Emenike menajerleri hüsrana uğrattı

Krasnodar deplasmanındaki futboluyla taraftarı çıldırtan Emmanuel Emenike; menajerleri de hayal kırıklığına uğrattı.

BİR YERE SATAMAYIZ

Lokomotiv Moskova, Samara ve Rostov kulüpleri adına Rusya'da Nijeryalı forveti izleyen menajerlerin, "Emenike bu haliyle Rusya'yı bırakın Ermenistan Ligi'nde bile oynayamaz. Keşke hiç forma giymeseydi, belki eski haliyle bir yerle pazarlardık" dedikleri öğrenildi.

Emenike, 2011-14 yılları arasında Spartak Moskova formasıyla 51 maçta 24 gol atarak Avrupa'da ünlü kulüplerin transfer listesine girmişti.