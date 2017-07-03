Emenike Olympiakos'ta

Sezon sonunda yönetimin takım bulmasını istediği ve 27 Haziran’da başlayan kampa çağrılmayan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, Yunanistan’ın Olimpiakos takımına transfer oluyor.

2 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Emenike’nin, Yunan ekibi Olimpiakos ile bir süredir yürüttüğü pazarlıklar mutlu sonla noktalandı. Golcü oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçmek üzere Yunanistan'a gidecek.

Emenike’nin yarın kendisini Olimpiakos'a bağlayan resmi imzayı atması bekleniyor. Nijeryalı oyuncu için Olimpiakos, 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.