Emenike ve Van der Wiel'den kadro isyanı

Fenerbahçe'de Emanuel Emenike ve Van der Wiel, kadro dışı bırakılmıştı. Bu iki oyuncu yönetim tarafından affedildikten sonra takımla çalışmalara yeniden başladı ancak uzun süredir ilk 11'de yer bulamayınca isyan bayraklarını çektiler.

SON OLARAK G.SARAY DERBİSİNDE OYNADI

Sarı-lacivertli takımda önce kadro dışı bırakılan sonra da affedilen iki futbolcu, formaya hasret. Emenike, 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinden sonra ligde hiç oynamadı.Nijeryalı, Krasnodar'a 1-0 kaybedilen Rusya'daki maçta 72 dakika oyunda kaldıktan sonra bir kenara alındı.

OYNAMAYACAKTIK NEDEN AFFEDİLDİK

Van der Wiel ise 1-1'lik Gaziantepspor deplasmanında forma giysede Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında oynatılmadı.

İki futbolcu da "Oynamayacaktık neden affedildik?"diye soruyor.