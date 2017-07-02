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Emenike'den Skertel'e küfür

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emenike, yine skandal bir olayla gündeme geldi.

Emenike'den Skertel'e küfür
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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadroda düşünülmeyen Emenike bir skandalın daha altına imzasını attı. Sarı-lacivertli formayla gollerinden çok olaylarıyla bilinen Nijeryalı bu kez takım arkadaşına canlı yayında küfür etti.

Emenike, Martin Skertel'in sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katılarak 'F..k you' mesajını bıraktı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARI KIZDIRDI

Emenike'nin paylaşımını gören taraftarlar Nijeryalı oyuncuya saldırmaya başladı. Sosyal medyadan büyük tepki gösteren taraftarlar Emenike'nin takım içi huzursuzluk yarattığını ve hemen satılması gerektiğini belirtti.

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