Emenike'den veda mesajı

Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Emmanuel Emenike, İstanbul'a veda etti.

GÜZEL ŞEHİR İSTANBUL'DAN AYRILIYORUM

Kendisine ait instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Emenike, "Güzel şehir İstanbul'dan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

HEYECANLAYIM

Fenerbahçe'den Olympiakos'a 2.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Emenike, daha önce, "Olympiakos'a transferim için heyecanlıyım. Gerçekten mutluyum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadım, bu takımın bir parçasıydım. Bu takım için birçok gol kaydettim, Süper Kupa'yı kazandık. Türkiye'de uzun yıllar futbol oynadım. Burası benim evim gibi. Buraya 2009'da geldiğimde bir çocuktum. Burayı evim gibi görüyorum ve hep burada olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Kesintili olarak Fenerbahçe'de toplam 4 dönem geçiren Emmanuel Emenike, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 93 maçta 25 gol atıp 22 asist yaptı.