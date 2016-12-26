Emenike'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yaramaz çocuğu Emenike'nin yolu yine Spartak Moskova ile kesişecek gibi gözüküyor...

KİRALIK ALINACAK

Rusya'da yayın yapan Sportfakt sitesine konuşan Emenike'nin menajeri Erdem Konyar, ''Spartak Moskovalı yöneticilerle Emenike'nin transferi için görüşeceğiz. Transfer, sezon sonuna kadar kiralık şeklinde olacak.'' dedi.

F.BAHÇE BEDAVAYA VERECEK

Fenerbahçe'nin Emmanuel Emenike'yi herhangi bir bedel istemeden sadece 6 aylık maaşını ödemesi karşılığında kiralık olarak Spartak Moskova'ya vermek istediği haberin detaylarında yer alan bir başka gelişme oldu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA SONA ERİYOR

Rus ekibi, Fenerbahçe ile 31 Mayıs 2017'ye kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı forveti sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler, 2013 yılında Emenike'yi 13 milyon Euro'ya satın almıştı.