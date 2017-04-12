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Emenike'ye Premier Lig'den teklif yok

Menajerine Premier Lig'den takım bulması yönünde talimat veren Emenike, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Emenike'ye Premier Lig'den teklif yok

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Emenike, menajerine İngiltere Premir Lig'den kendisine takım bulması için talimat vermişti.

TEK TALİBİ CHAMPİONSHİP'TEN

Futbol hayatına Ada'da devam etmek isteyen Nijeryalı forveti Premier Lig'den hiçbir takım istemedi.

Emenike'yi isteyen tek İngiliz takımı ise Championship ekiplerinden Wigan Athletic oldu. Ancak Wigan da 29 yaşındaki futbolcu için bonservis ödeme imkanlarının olmadığını ve 1 yıllık mukavele yapabileceklerini Emenike'nin menajerine iletti.

Fenerbahçe'nin, Nijeryalı oyuncuyu bonservis bedeli getirmeden satmayacağı öğrenildi.

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