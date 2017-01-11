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Emenike'ye Rusya'dan teklif var

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat'ın kadroda düşünmediği Emmanuel Emenike'yle Rubin Kazan ilgileniyor.

Emenike'ye Rusya'dan teklif var
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansıyla Dick Advocaat'ın gözünden düşen Emenike, Fernandao'nun da form tutmasıyla sarı-lacivertli formadan iyice uzaklaştı. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti.

6 AYLIK KİRALAMAK İSTİYORLAR

Rubin Kazan'la görüşmelere başlayan Emenike, Rus ekibine imza atmaya razı oldu. Nijeryalı golcüyü satış opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak isteyen Rubin Kazan, sarı-lacivertli kulüpten cevap bekliyor.

SATIŞ OPSİYONU 5 MİLYON EURO

Rus ekibi, yılda 2,5 milyon avro kazanan futbolcunun yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı olurken, Emenike'nin menajeri Fenerbahçe'nin satış opsiyonunu düşük tutması için baskı yapıyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, Nijeryalı'nın bonservisi için 5 milyon avro isterken yıldız futbolcunun menajeri bu rakamı aşağı çekmek için büyük çaba sarfediyor.

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