Emenike'ye Rusya'dan teklif var

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansıyla Dick Advocaat'ın gözünden düşen Emenike, Fernandao'nun da form tutmasıyla sarı-lacivertli formadan iyice uzaklaştı. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti.
6 AYLIK KİRALAMAK İSTİYORLAR
Rubin Kazan'la görüşmelere başlayan Emenike, Rus ekibine imza atmaya razı oldu. Nijeryalı golcüyü satış opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak isteyen Rubin Kazan, sarı-lacivertli kulüpten cevap bekliyor.
SATIŞ OPSİYONU 5 MİLYON EURO
Rus ekibi, yılda 2,5 milyon avro kazanan futbolcunun yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı olurken, Emenike'nin menajeri Fenerbahçe'nin satış opsiyonunu düşük tutması için baskı yapıyor.
Sarı-Lacivertli yönetim, Nijeryalı'nın bonservisi için 5 milyon avro isterken yıldız futbolcunun menajeri bu rakamı aşağı çekmek için büyük çaba sarfediyor.