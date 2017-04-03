Emmanuel Mas'a Inter kancası

İtalyan devinin, Bordo-Mavililer'in kapısını çalarak 4 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Buna rağmen Trabzon, 28 yaşındaki oyuncuyu satmak istemediğini İnter kurmaylarına iletti.
TÜM MAÇLARDA OYNADI
Arjantin'in San Lorenzo takımından Trabzonspor'a devre arasında transfer edilen Emmanuel Mas, bordo-mavili takımın ligin ikinci yarısında oynadığı tüm maçlarda forma giyerken 1 de gol attı.
Trabzonspor, Arjantinli Gustavo Colman ve Luis Ibanez'in ardından Mas'ı transfer etti. 3 Arjantinli'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bordo-mavili takımı çalıştırdığı dönemlerde Trabzonspor'a geldi.
ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLEN İLK İSİM
Belçika'nın Germinal Beerschot takımında oynayan Colman'ın transferine onay veren Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği 3. dönemde ise yine Arjantinli oyuncu Luis Ibanez'i Sirbistan'dan, Mas'ı ise Arjantin liginden transfer etti. Emmanuel Mas ise Trabzonspor forması altında Arjantin Milli Takımı'na giden ilk isim oldu.