Beşiktaş, dün akşam Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlıların 15. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında doyasıya kutlandı.

POLİS 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Zonguldak'ta Valilik binası önünde devam eden kutlamalar sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Emre Gökmen, taraftara polis aracının anonsundan Beşiktaş marşı dinlettirdi.

Emniyet amiri taraftara 3'lü çektirdi - İZLE

Ardından Beşiktaş'ın şampiyonluğunu emniyet olarak kutladıklarını kalabalığın olaysız şekilde dağılmasını istediklerini söyleyen Gökmen, taraftarın 'Emniyet bize 3'lü çektirsene' tezahüratını da kırmadı.

Gökmen, 3'lü çektirdiği taraftar bir süre 'emniyet sen bizim her şeyimizsin' sloganı attı. Gökmen'i kırmayan taraftar, yaklaşık 2 saat süren kutlamaların ardından olaysız şekilde dağıldı.